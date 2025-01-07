ads
الثلاثاء 07 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي: مقتل 15 ألف جندي روسي في منطقة كورسك خلال العمليات العسكرية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية ألحقت بالقوات الروسية أكثر من 38 ألف إصابة في منطقة كورسك، بما في ذلك مقتل نحو 15 ألف جندي روسي في العمليات العسكرية.

وأضاف زيلينسكي -في كلمة مصورة له وجهها للشعب الأوكراني- أن القوات الأوكرانية تواصل الحفاظ على منطقة عازلة في منطقة كورسك الروسية منذ خمسة أشهر.

وتابع زيلينسكي، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية: "اليوم تكمل جهودنا في منطقة كورسك خمسة أشهر بالضبط، نحن نحافظ على منطقة عازلة على الأراضي الروسية، ونواصل بنشاط تدمير القدرات العسكرية الروسية هناك".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل جندي روسي منطقة كورسك العمليات العسكرية