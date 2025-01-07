زيلينسكي: مقتل 15 ألف جندي روسي في منطقة كورسك خلال العمليات العسكرية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية ألحقت بالقوات الروسية أكثر من 38 ألف إصابة في منطقة كورسك، بما في ذلك مقتل نحو 15 ألف جندي روسي في العمليات العسكرية.

وأضاف زيلينسكي -في كلمة مصورة له وجهها للشعب الأوكراني- أن القوات الأوكرانية تواصل الحفاظ على منطقة عازلة في منطقة كورسك الروسية منذ خمسة أشهر.

وتابع زيلينسكي، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية: "اليوم تكمل جهودنا في منطقة كورسك خمسة أشهر بالضبط، نحن نحافظ على منطقة عازلة على الأراضي الروسية، ونواصل بنشاط تدمير القدرات العسكرية الروسية هناك".