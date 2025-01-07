مسئول بالإدارة الأمريكية: زعيم المعارضة في فنزويلا يلتقي بايدن بالبيت الأبيض

نسبت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية الى أن مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، رفض الكشف عن هويته، قوله إن زعيم المعارضة الفنزويلية إدموندو جونزاليس أوروتيا، الذي يقول إنه هزم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض.

يأتي هذا الإجتماع بينما يسعى جونزاليس، الدبلوماسي المتقاعد الذي مثل التحالف الرئيسي للمعارضة الفنزويلية في الانتخابات الرئاسية، الى حشد الدعم لجهوده الرامية إلى إزاحة مادورو من منصبه بحلول يوم الجمعة، وهو الموعد الذي تبدأ فيه قانونيا الفترة الرئاسية المقبلة في فنزويلا.

جدير بالذكر أن جونزاليس بدأ جولة في الأمريكيتين يوم السبت الماضي، شملت زيارة الأرجنتين وأوروجواي.