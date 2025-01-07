محافظ الغربية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس بطنطا.. صور

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة ماري جرجس بطنطا، وسط أجواء احتفالية مفعمة بروح المحبة والتآخي الوطني،حضر القداس عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية، على رأسهم اللواء محمد عمار، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، الأستاذ الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا،اللواء محمد الجندي، مدير إدارة الأمن الوطني، الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة، العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة،بالإضافة إلى العقيد محمد سيد مكتب المخابرات الحربية،والعقيد أحمد عارف رئيس هيئة الأمن القومي بالغربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ كما شهد القداس حضورًا كبيرًا من قيادات المحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، في صورة تعكس التلاحم والتعايش السلمي بين أبناء مصر. وأعرب المشاركون عن سعادتهم بهذه الأجواء المليئة بالود والتفاهم، مشيدين بدور الدولة في تعزيز قيم الوحدة الوطنية.

وفي كلمته خلال المناسبة، هنأ اللواء أشرف الجندي الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن هذه المناسبة العظيمة ليست فقط احتفالًا دينيًا، بل هي تجسيد للوحدة الوطنية التي يتمتع بها الشعب المصري.

وقال المحافظ: “نحن نعيش في وطن واحد يجمعنا حب مصر، ومناسبات كهذه تعكس قيم المحبة والإخاء بين المسلمين والمسيحيين. مصر ستظل دائمًا نموذجًا للتلاحم الوطني الذي يضرب به المثل.”

كما أشاد المحافظ بالدور التاريخي الذي تقوم به الكنيسة المصرية في دعم استقرار الوطن وتعزيز قيم التسامح والسلام. وأكد أن العلاقات المتينة بين أبناء الشعب المصري ستظل صمام أمان للبلاد، داعيًا الجميع للعمل يدًا بيد لتحقيق التقدم والازدهار.



وترأس القداس نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، الذي استهل عظته بترحيب خاص بالحضور، معربًا عن شكره العميق لمحافظ الغربية وكافة القيادات التي حرصت على المشاركة. وأكد الأنبا بولا أن هذا الحضور يعكس الروح الحقيقية للشعب المصري، القائم على التسامح والمحبة بين جميع أبنائه.

وأضاف نيافته خلال عظته: “الأديان السماوية جميعها تدعو إلى التسامح والسلام، وهي نعم عظيمة يجب أن نحافظ عليها. علينا أن نعيش في سلام داخلي ومع الآخرين، وهو ما يعزز روح التعايش المشترك.”

واختُتم القداس بتبادل التهاني بين الحاضرين، وسط أجواء مبهجة سادها الفرح والتفاؤل بمستقبل يعمه السلام والاستقرار. وتجولت القيادات داخل الكنيسة لتقديم التهنئة لرعاة الكنيسة وأبناء الطائفة المسيحية، الذين عبروا عن تقديرهم العميق لهذا الدعم والاهتمام الذي يعكس قوة الروابط الإنسانية والوطنية.

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