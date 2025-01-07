نائب محافظ البحر الأحمر تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

حضرت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، يرافقها كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، احتفالات عيد الميلاد المجيد التي أقيمت في الكنائس المختلفة بالمحافظة وهى الكنيسة الانجيلية وكنيسة الانبا شنودة وكنيسة القديس يوسف، وذلك نيابة عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بحضور اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

استهلت الدكتورة ماجدة كلمتها بنقل تهاني المحافظ إلى الإخوة الأقباط من مختلف الطوائف، مؤكدة حرصه الدائم على مشاركة أبناء المحافظة في جميع المناسبات الدينية والوطنية، مما يعكس روح التلاحم والمحبة بين أبناء الوطن.

وأعربت نائب المحافظ عن سعادتها بالمشاركة في هذه المناسبة العزيزة التي تمثل فرصة لتعزيز قيم السلام والتسامح والمحبة بين جميع فئات المجتمع، متمنية لهم عيدًا مليئًا بالفرح والرخاء.

وأكدت الدكتورة ماجدة على أهمية الدور الذي تقوم به الكنائس في نشر قيم المحبة والرحمة، مشيرة إلى أن التعاون الدائم بين المحافظة والقيادات الدينية يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وبناء مجتمع قوي ومتماسك.

وفي ختام كلمتها، نقلت نائب المحافظ تهاني السيد اللواء عمرو حنفي للجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة والمدن التابعة، مشيدة بالجهود المبذولة لتقديم خدمات أفضل لجميع المواطنين.

وشددت على أن المحافظة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى دائمًا لتحقيق التنمية والرخاء، متمنية عامًا جديدًا يعم فيه الخير والسلام على مصر وشعبها العظيم.

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