"هرمونات البنات" للكاتبة فاطمة مرزوق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يشارك كتاب "هرمونات البنات"، للكاتبة فاطمة مرزوق، الصادر عن دار ليان للنشر والتوزيع في النسخة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

يدور الكتاب حول الطرق التي تُهذبْ بها عاطفة الأنثى وأيضًا الطرق التي تأمن نفسيًا وحدها بها، وذلك عبر نقاش نفسي مكثف يشمل كيفية التبصّر بالصدمات والاضرابات النفسية وكيفية التعامل معها بهدوء واتزان.



وتقول الكاتبة: "مين قال إننا محكومين بالهرمونات؟ لخبطة مشاعرك، تقلباتك المزاجية، اكتئابك، شعورك بالوحدة، أفكار ما بعد 12 بالليل اللي بتطاردك وتقلب عليكي المواجع، فتحسي إنك محتاجة للونس ومحتاجة حد يعوضك ويطمنك".



لكن إنتي في الحقيقة: محتاجة لربنا، ومحتجاة لنفسك، ومحتاجة تعرفي إنتي مين وجاية تعملي ايه، ترتبي دولاب أفكارك اللي كله فوضى، فتستغني عن القديم اللي مبقاش ليه لازمة، وتحطي مكانه أُنس واطمئنان وأمان وسكينة واستقرار نفسي.



"فاطمة مرزوق" هي كاتبة مصرية حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام شعبة صحافة بجامعة عين شمس، كاتبة صحافية عملت بالعديد من الصحف المصرية، وإخصائية إرشاد نفسي معتمدة من جامعة عين شمس.