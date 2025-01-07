"٣٣ حبة نور" للكاتبة دينا فاروق يشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تصدر دار ليان للنشر والتوزيع كتاب " 33 حبة نور" للكاتبة دينا فاروق تقديم فضيلة الإمام د. على جمعة ليشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السادسة والخمسين.

يطوف الكتاب بالقارئ في رحلة يتعرف فيها على نفسه ويسير معه خطوات في رحلة الوصل بربه؛ وذلك من خلال خطوات عملية لتخلية نفسه من كل ما يشوبها من أمراض القلب، وتحلية قلبه بنهج النبوة، ومن ثم يكون مستعدا لفهم الأنوار التي يتجلى الله علينا بها والعيش بها.

تقول الكاتبة: " 33 حبة نور: 11 حبة.. لتنظيف القلوب، 11 حبة.. لغرس البذور المنتقاة من سنة سيدنا النبيﷺ، 11 حبة.. لعناية ورعاية القلوب؛ علشان تطرح ثمر مكارم الأخلاق.

قال رسول الله ﷺ " إن من أحبكم إليّ، وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة.. أحاسنكم أخلاقًا ".

كتاب.. مهتم بكيفية تربية القلوب على منهج سيدنا النبيﷺ بيقولّك: ابدأ بنفسك..

وما تقولش: الناس كلها بتعمل كذا وكذا؛ فهمشي وراهم..

خليك ماشي بنور الله، ومع الله، وإلى الله.."

وقد تتلمذت الكاتبة على أيدي الكثير من علماء الأزهر الشريف والذين أجازوها للعمل بالدعوة. وهي صاحبة تجربة دعوية من خلال منصات التواصل الاجتماعي، تحاول فيها وصل القلوب بالله من خلال صفحتها: وصل. وتتميز تجربة الكاتبة الدعوية بأنها تجربة عملية؛ حيث عملت كمعلمة دين بأحد المدارس الدولية لتعلم العديد من الأطفال حب الله والوصل به والاهتداء بسنة نبيه.