"قمر المدينة" كتاب للدكتور أحمد البصيلى عن السيرة النبوية الشريفة بمعرض القاهرة للكتاب

تصدر دار ليان كتاب قمر المدينة للدكتور أحمد البصيلى ليشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته السادسة والخمسين.

عن الكتاب يقول الكاتب :"لا يوجد مخلوق حفظ لنا التاريخُ سكتاته قبل كلماته، وسكَناته قبل حركاته، وأقواله قبل أفعاله.. إلَْا سيدنا محمد ﷺ!

كما أنه لم يتعبَّدنا الله بذِكر أحد والثناء عليه، وأمرنا بالصلاة والسلام عليه بدون قيد أو حَد.. إلَْا رسول الله ﷺ!

ولا توجد أُمَّة من الأُمم شحَنَت المكتبات بالمؤلفات والموسوعات المُوَثَّقة ليوميَّات سِيرة نبيهم وتفاصيلها الخاصة والعامة، وكذا شمائل وخصائص ودلائل وسِيَر نبيِّهم ﷺ.. كما فعلت أُمَّة الإسلام!

إنَّ هذه الأمة حين أرادت أن تخدم -فقط- "لسان رسول الله ﷺ".. كَوّنت مكتبات ضخمة وفخمة تزخر بآلاف المؤلفات في شتَّى العلوم؛ علوم الرجال والجَرح والتعديل وعلوم الحديث -دراية ورواية-، إلى جانب العلوم الناقدة للسَّنَد والمَتن!

لا أُمَّة تحدَّثت عن خصائص نبيِّها -التي اُختُصَّ بها دون سائر الخلق- إلَّا أُمَّة الإسلام! ولا أُمَّةٌ كتبت عن دلائل نبيِّها -الأدلة التي توافرت للنبي ليكونَ نبيًّا- ومنها: الإرهاصات، الخوارق التي تزامنت مع مولده الشريف، المعجزات المادِّيَّة التي رافقت بعثته الشريفة، وما تطرَّقنا إليه في هذا الكتاب من معجزات... إلَّا أُمَّة الإسلام! كُلُّ هذا لم تَقُم به أُمَّةٌ إلَّا "الأُمَّة المحمَّديَّة"! ويكفي أن تعلمَ أنَّ هناك (٣٢) عِلمًا يخدمون ذات النبي ﷺ؛ أَلَّفتها هذه الأُمَّة.. لخدمة شخصه!

إن المكتبات في أُمَّة الإسلام بشتَّى علومها وتصنيفاتها وعلى مر التاريخ.. موضوعها: سيدنا محمد ﷺ؛ إذ لولاه ما كان علم ولا مكتبات! وكل معادلة لا يكون ﷺ طرفًا فيها.. فهي فراغ في فراغ، بل ظلام في ظلام، وظُلم في ظُلم!

من أجل ذلك.. وجدْنا ربَّنا قد شَغَلَ كل العوالم بسيدنا محمد ﷺ! ولذلك.. كان بين يَدَيك هذا الكتاب!



جدير بالذكر أن د. أحمد البصيلى من علماء الأزهر الشريف ويُدرس فى جامعة الأزهر بكلية الدعوة الإسلامية وله العشرات من الإصدارات الدينية والجامعية الثرية.