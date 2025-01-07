قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية

الثلاثاء 07/يناير/2025 - 12:42 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة عزون شرق قلقيلية. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشمالي الرئيسي، وسيرت آلياتها باتجاه "وادي صبيون"، دون التبليغ عن مداهمات أو اعتقالات.

وفي وقت سابق مساء الإثنين، أحرق مستعمرون، مركبة في قرية حجة، وهاجموا قريتي فرعتا وأماتين، شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا" إن مستعمرين هاجموا المنطقة الشرقية من قرية حجة، وأحرقوا مركبة تعود للمواطن رائد بصلات.

وأضافت المصادر ذاتها أن مستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا أيضا قريتي فرعتا وأماتين، واعتدوا على منازل مواطنين بالحجارة وألحقوا أضرارا بنوافذها، وأتلفوا مزروعات في محيطها.

وذكرت المصادر أن المستعمرين، ألقوا مواد حارقة تجاه منزل غير مأهول بالسكان، كما أحرقوا جرافة في قرية أماتين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه شبان القرية الذين حاولوا التصدي لهجوم المستعمرين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق، تجمع مستعمرون عند الإشارة الضوئية على مفترق قرية الفندق شرق قلقيلية، وعلى امتداد الشارع الواصل إلى قرى جينصافوط واماتين وفرعتا شرقا، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد محافظة قلقيلية منذ ساعات صباح الإثنين، تشديدات عسكرية إسرائيلية تمثلت بنصب حواجز عسكرية وإغلاق الطرق واقتحامات ومداهمات لقوات الاحتلال واعتداءات للمستعمرين.