تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد في قضية قتل عامل بالصف

قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، الدائرة "7"، برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي عبد الرحيم وعماد مصطفى الشيوعي، بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق المتهم "عمرو. ع" إلى السجن المؤبد، بعد إدانته بقتل عامل رميًا بالرصاص بغرض السرقة والشروع في قتل آخر في منطقة الصف جنوب المحافظة.

بحسب التحقيقات في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف والمقيدة برقم 792 لسنة 2010 كلي جنوب الجيزة، تبين أن المتهم "عمرو. ع" بالاشتراك مع آخرين قام بقتل المجني عليه "رمضان جلال" عمدًا، استخدم المتهم الأول بندقية آلية لإطلاق النار عليه أثناء محاولة سرقته بالإكراه على الطريق العام، وذكر تقرير النيابة أن المتهمين استهدفوا أيضًا "النوبي أمين"، الذي كان برفقة المجني عليه، لكن مخططهم فشل بسبب مقاومة الأخير، ما أدى إلى إطلاق النار عليه وفرار المتهمين.

أفاد "النوبي أمين"، الناجي الوحيد من الواقعة، في تحقيقات النيابة بأنه أثناء قيادته سيارته الخاصة وبرفقته المجني عليه "رمضان جلال"، اعترضتهم سيارة يستقلها المتهمون وأجبروهم على التوقف تحت تهديد السلاح الناري، أوضح أن المتهمين أشهروا بنادق آلية في وجهيهما وهددوهما بالقتل، وعندما حاول المجني عليه المقاومة أطلق أحد المتهمين النار عليه مباشرة، مما أدى إلى وفاته.

اعترف المتهمان الثاني والثالث خلال التحقيقات بمشاركتهما في الجريمة، وأكدا أن المتهم الأول هو من أطلق الأعيرة النارية التي أودت بحياة المجني عليه.

وأظهر تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه نتجت عن إصابته بعيار ناري في الرأس، ما تسبب في كسر بالجمجمة وتهتك بالمخ والأحشاء الداخلية، وهي الإصابات التي أودت بحياته على الفور.

وبعد مداولات المحكمة، صدر الحكم بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد بحق المتهم الأول.