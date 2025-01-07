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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوة من جيش الاحتلال وعددًا من المستوطنين اقتحموا القرية، قبل أن يتمركزوا على أطرافها.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق القرى الواقعة جنوب شرق بيت لحم، وذلك عبر نصب حواجز عسكرية ومهاجمة منازل الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال إغلاق مدخل مدينة سلفيت الشمالي، ومداخل البلدات والقرى المحيطة بالبوابات الحديدية، إلى جانب إغلاق للطرق الترابية، ونصب الحواجز العسكرية على معظم المداخل، ومنع الفلسطينيين من الدخول أو الخروج، وعزل البلدات والقرى عن بعضها البعض.

قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم الضفة الغربية فلسطين اعتداء مستوطنين