مصرع شخصين بحادث تصادم ربع نقل وتروسيكل في الدقهلية

لقى شخصين مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل أعلى كوبري نبروه العلوي بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، وجرى إيداع جثامين المتوفين بمستشفى نبروه المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحي، مأمور مركز شرطة نبروه بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل ووجود متوفين "أعلى كوبري نبروه" - دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد محمد صادق، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل أسفر الحادث عن وفاة كلا من:"خالد ياسين المنشاوي،7 عاما ن، والسعيد عمران 28 عاما ويقيمان قرية كفر الحصة دائرة المركز.

جرى إيداع جثامين المتوفيين بمشرحة مستشفى نبروه المركزي بواسطة سيارات الإسعاف وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.