12 يناير.. أولي جلسات استئناف أحمد فتوح في قضية "الأمين الشوبكي"

قررت محكمة مستأنف جنايات مطروح تحديد جلسة 12 يناير 2025 كموعد أول لنظر الاستئناف المقدم من لاعب الزمالك ومنتخب مصر، أحمد فتوح، على حكم إدانته بالحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ وإلغاء رخصة القيادة.

يأتي ذلك على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة الراحل الأمين "الشوبكي" عن طريق الخطأ، أثناء قيادته سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش على طريق الساحل الشمالي.

وكانت محكمة جنايات مطروح قد أصدرت حكمًا بسجن اللاعب سنة مع إيقاف التنفيذ، وإلغاء رخصة القيادة وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد إدانته في القضية.

تقدم فريق الدفاع عن اللاعب بالطعن على الحكم، مستندين إلى عدة دفوع، أبرزها:

1. انقضاء الدعوى بالتصالح:

أوضح الدفاع أن التصالح بين اللاعب وأسرة الراحل ينهي الدعوى الجنائية، وفقًا لنصوص القانون.

2. بطلان الإجراءات:

دفع الدفاع ببطلان سحب عينة الدم من اللاعب لانتفاء حالة التلبس، مستندين إلى نصوص قوانين المرور والإجراءات الجنائية.

3. نقص الأدلة:

شكك الدفاع في نتائج التقارير الطبية وتقارير المعامل الكيميائية، مشيرًا إلى عدم وجود دليل قاطع يثبت تعاطي اللاعب للمخدرات.

4. فحوصات اتحاد الكرة:

استشهد الدفاع بتقارير دورية من اتحاد كرة القدم المصري تؤكد عدم تعاطي اللاعب لأي مواد مخدرة خلال الأعوام السابقة.

5. التدخين السلبي:

أشار الدفاع إلى احتمال ظهور نتائج إيجابية لتحليل المخدرات نتيجة التعرض للتدخين السلبي، مطالبًا بتحليل الأشخاص الذين كانوا برفقة اللاعب وقت الحادث.