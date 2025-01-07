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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

وفاة الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن

الفريق جلال الهريدي
الفريق جلال الهريدي
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توفي منذ قليل الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، عن عمر يناهز 96 عام.

الفريق جلال الهريدي هو أحد مؤسسي سلاح الصاعقة للمصري، وشارك في العدوان الثلاثي علي مصر وحرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة.

فيما نعاه حفيده علاء الهريدي قائلًا: "مع السلامة يا حبيبي يا ابويا يا ضهرى يا سندي
إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى جدي وحبيبي وأبويا  الفريق جلال الهريدي، مؤسس سلاح الصاعقة المصرية، رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناتك".

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