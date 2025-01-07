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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير أمن الفيوم يزور الكنائس ودير الأنبا إبرام للتهنئة بعيد الميلاد.. صور

اللواء أحمد عزت مدير
اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم أثناء تقديم التهنئة للأقباط
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قدم اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخليه مدير أمن الفيوم، التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتوجه مدير الأمن على رأس وفد أمنى بزيارة الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية، وزيارة كاتدرائية الأنبا إبرام بدير العزب، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط الكنائس والأديرة بالفيوم، تزامنًا مع إحتفالات عيد الميلاد المجيد.

ووجه اللواء أجمد عزت، مدير أمن الفيوم، الضباط والأفراد المعينين بالخدمات الأمنية بالكنائس والأديرة، بضرورة اليقظة وفحص المترددين على الكنائس من خلال البوابات الإلكترونية، وتمشيط محيط الخدمات الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه، مع الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الكنائس، والإخطار حال الاشتباه في أي سيارات أو دراجات نارية أو عربات الكنائس والأديرة، أو أجسام غريبة، داخل الحرم الآمن.

وشدد مدير الأمن على أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الاحتفالات الدينية، وضمان سلامة المصلين وزائري الكنائس خلال الاحتفالات.

 

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