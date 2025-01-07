ستاد المحلة يستضيف ماراثون الاتحاد الرياضي للشركات.. صور

استضاف استاد المحلة، معقل نادي غزل المحلة، ماراثون الاتحاد الرياضي للشركات بمنطقة الدلتا بمشاركة أكثر من 200 متسابقًا.

حضر الماراثون، المهندس أحمد بدر، رئيس منطقة الدلتا في الاتحاد الرياضي للشركات، والدكتور أحمد إسماعيل نائب رئيس الاتحاد.

وتوجه المشاركون بالشكر لنادي غزل المحلة ومجلس إدارته برئاسة المهندس وليد خليل على استضافتهم لهذا الحدث المهم، والذي شهد مشاركة مميزة من شركات قطاع الأعمال بجميع محافظات الدلتا.

أخبار غزل المحلة

كما كان استاد المحلة، استضاف مساء الأحد الماضي، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة أمام نظيره سبورتنج، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، التي شهدت فوز زعيم الفلاحين بهدف مقابل لا شيء، وتأهله لدور الستة عشر من البطولة.