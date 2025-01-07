القيادة المركزية الأمريكية: مقتل وإصابة 3 من عناصر التحالف الدولي في العراق

أعلنت القيادة المركزية في القوات الأمريكية، الاثنين، مقتل أحد عناصر قوات التحالف الدولي وإصابة اثنين آخرين في العراق.

وقالت في بيان صحفي: "بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، نُفذت سلسلة من العمليات في العراق وسوريا بين 30 ديسمبر 2024 والسادس من يناير الحالي، لدعم جهود القضاء على تنظيم الدولة (داعش)".

كما نفذت القيادة، ضربات متعددة بالتعاون مع القوات العراقية في جبال حمرين، مستهدفة مواقع التنظيم، ما أسهم في تعطيل قدراته على التخطيط وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والقوات الأمريكية.

ووفقا للبيان، فإن عناصر "داعش" اشتبكت مع قوات التحالف، ما استدعى تدخل المقاتلات الحربية للقضاء على التهديد.

ولم تقع إصابات بين القوات الأمريكية أو، أضرار بالمعدات خلال هذه العمليات.

وفي سوريا، نفذت قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من الجيش الأميركي عملية "ناجحة" قرب دير الزور، أسفرت عن اعتقال زعيم خلية هجومية في التنظيم، بحسب القيادة المركزية.

تشهد الساحة الأمنية والسياسية في العراق تصاعدًا في وتيرة التحديات، ومن بينها تحركات خلايا تنظيم داعش في بعض المناطق، لاسيما سلسلة جبال حمرين الواقعة شرقي العراق وبعض المناطق الصحراوية غرب البلاد، التي يسعى داعش إلى استغلالها ملاذات آمنة، أملًا بإعادة تنظيم صفوفه.

وأشار بيان القيادة، إلى أن العمليات المشتركة، تعتبر ضرورية للحفاظ على الضغط الذي يمارس ضد تنظيم "داعش" ومنعه من استغلال التغيرات الأمنية في المنطقة.