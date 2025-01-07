حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية للنصب علي المواطنين بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس عصابة تزوير المستندات والمحررات للنصب علي المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية أو سيارات، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات. وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية واستخدامها في النصب على المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية أو سيارات، وكذا الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إيهامهم بتوظيفها لهم في مجال التجارة مقابل عائد مادي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (4 سيارات – مبلغ مالي – طبنجة – طابعة وماسح ضوئي وبعض الأوراق المستخدمة في الطباعة وعدد من التوكيلات وعقود بيع ابتدائي – عقود ابتدائية وتوكيلات بيع عدد من الشقق)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد 10 وقائع بذات الأسلوب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.