مصرع شاب في حادث انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق الإقليمي

لقي شاب مصرعه في حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل أعلي الطريق الإقليمي بمنطقة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلي الطريق الإقليمي بمنطقة العياط، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير شاب بدراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب الموتوسيكل نتج عن الحادث وفاة قائده، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.