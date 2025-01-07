قدم اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام لمحافظة مطروح، مساء الإثنين، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد خلال زيارته لكنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسى مطروح، بحضور قداس عيد الميلاد بحضور اللواء حاتم زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية، والعميد أحمد الخيال قائد مكتب المخابرات الحربية بمطروح، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية، وقيادات عدد من الأحزاب وممثلي المجتمع المدني وأهالي مطروح، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على جميع المصريين من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات.

وكان في استقباله القمص متي زكريا، راعي كنائس مطروح، الذي أعرب عن ترحيبه بالسكرتير العام، موجها الشكر على التهنئة ومتمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديد بالمحافظة، وذلك وسط أجواء من المحبة والفرحة، والتأكيد على تعزيز قيم التآخي بين شركاء النسيج الواحد للوطن، وهو ما يعد دليلًا على قوة ووحدة الشعب المصري، وتآلفه، مشيرا إلى أن أبناء مصر سيظلون دائمًا يدًا واحدة ونسيجًا مترابطًا.

سكرتير عام مطروح يقدم التهنئة للأقباط بكنيسة السيدة العذراء مريم

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