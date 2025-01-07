قيادات بالمصري الديمقراطي تحضر القداس وتهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

شارك عدد من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالحضور في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، وقدموا التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدموا التهنئة لأقباط مصر الذين يحتفلون بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير.

شارك بالحضور د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، م. إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، د. أميرة فؤاد، أمين لجنة المصريين بالخارج، د. أميرة هريدي، أمين لجنة الخبراء، هشام فوزي، أمين الحزب بكفر الشيخ، حسام سلامة، أمين اتحاد الشباب، محمد هلال، عضو الهيئة العليا وأمين مساعد الجيزة، وقدموا التهنئة نيابة عن رئيس الحزب، فريد زهران، وقيادات وأعضاء الحزب.