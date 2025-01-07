ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية وذخائر في بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي عاطل بحوزته 3 بنادق آلية وذخائر حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وردت معلومات إلي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل بالاتجار في الأسلحة النارية متخذا من مسكنه الكائن بدائرة القسم وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "3 بندقية آلية، 100 طلقة، مبلغ مالي، هاتف محمول".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.