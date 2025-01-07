ضبط متهمين بسرقة 320 ألف جنيه من شركة أدوية في الهرم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في القبض على مشرف توزيع أدوية ونجار، المتهمان بسرقة 320 ألف جنيه من داخل شركة أدوية محل عمل المتهم الأول بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تلقي المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من صاحب شركة أدوية يفيد باكتشافه سرقة مبلغ 320 ألف جنيه من داخل الشركة ملكه الكائنة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "مشرف توزيع أدوية يعمل بذات الشركة، نجار"، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم وتم بإرشادهما إعادة المبلغ المسروق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.