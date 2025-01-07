سوداني ينهي حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية في العمرانية

أنهي شاب يحمل جنسية دولة السودان حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة شاب مشنوق داخل مسكنه بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة شاب يحمل جنسية دولة السودان مشنوق ومدلي مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أنهي حياته لمروره بأزمة نفسية عقب إصابته بسرطان الفك، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.