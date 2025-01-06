استشهاد 4 وإصابة 13 بقصف منزل في البريج وسط غزة

يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مسببًا أعدادًا متزايدة من القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، وسط أوضاع إنسانية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

في ساعة متأخرة من الليل، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة في مخيم البريج بوسط القطاع، مما أدى إلى سقوط أربعة شهداء، من بينهم أطفال، وإصابة ثلاثة عشر آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وفقًا لمصادر طبية في مستشفى قريب.

وفي حادثة منفصلة، استشهد شخص نتيجة استهدافه بطائرة مسيّرة شمال غربي مدينة غزة.

وبلغت الحصيلة اليومية للقصف المكثف على مختلف المناطق أكثر من تسعة عشر شهيدا، فيما تستمر جهود الطواقم الطبية في التعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين، رغم التحديات الناجمة عن استهداف المستشفيات والبنية التحتية.

مع استمرار العدوان منذ أكتوبر الماضي، تجاوز عدد الشهداء الإجمالي 45 ألفًا، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال والنساء، بينما لا يزال الآلاف عالقين تحت الأنقاض، مع محدودية القدرة على إنقاذهم بسبب الحصار والقصف المستمر.