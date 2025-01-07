محافظ قنا يناقش مع طلاب الدراسات العليا بالجامعة الأمريكية تعزيز مشروعات التنمية المستدامة والحرف التراثية

التقى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بفريق من طلاب الدراسات العليا بقسم السياسات والإدارة العامة بالجامعة الأمريكية، لمناقشة منهجية الدراسة التي أجراها الفريق على النماذج المختلفة من "الأنشطة الزراعية والصناعات الحرفية" ضمن مشروعات مؤسسة النداء بمحافظة قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، والدكتورة ليلى البرادعي، أستاذة الإدارة العامة ورئيس قسم السياسات العامة بالجامعة الأمريكية، والدكتور عادل أحمد، مدير منتدى السياسات العامة بالجامعة، والدكتور علي ماهر، نائب مدير برنامج التنمية الزراعية بمؤسسة النداء، وعدد من طلاب الدراسات العليا بقسم السياسات والإدارة العامة بالجامعة الأمريكية.

حيث استعرض محافظ قنا مع الطلاب رؤية المحافظة وأولويات العمل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنسيق الجهود لتنمية الحرف التراثية، لافتًا إلى أن المحافظة قامت بتشكيل مجموعة عمل تضم مؤسستي "النداء" و"تروس مصر" بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك لإعادة تنظيم المناطق الحرفية بالمحافظة، مؤكدا على الدور الهام للحرف اليدوية في تحقيق أهداف التنمية المحلية، من خلال الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني، لتحسين جودة المنتج ورفع كفاءة الإنتاج.

كما طالب محافظ قنا فريق طلاب الدراسات العليا بالجامعة الأمريكية بتقديم الاقتراحات العملية لتوطين الحرف اليدوية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لتحسين الدخل، في ضوء الدروس المستفادة من التجارب العالمية التي درسوها في هذا المجال، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية التكتلات الاقتصادية في محافظات الصعيد، ودعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية لتطوير منتجاتهم وتسويقها وفقًا لأحدث أساليب العرض والتسويق، سواء على المستويين التنموي من خلال تعزيز التكتلات وأعضائها، أو التجاري بتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها.

من جانبهم، أشاد فريق عمل الجامعة الأمريكية بالتجربة المتميزة والدراسات التي أجروها على النماذج المختلفة للمشروعات التي تقوم بها مؤسسة النداء داخل المحافظة، والتي شملت "مجمع الصناعات والمزرعة السمكية بالمعنا، وورشة الفخار بقرية المحروسة، ومشروع إنتاج الحرير بنقادة، ومصنعي الملابس الجاهزة والصناعات الخشبية بقوص"، معربين عن سعادتهم بلقاء محافظ قنا، ودعمه الدائم لتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية في العديد من المشروعات التنموية التي تقوم بها المحافظة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالمحافظة.