عبدالرحيم علي يشارك الأقباط في فرنسا عيد الميلاد المجيد

شارك الكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، ورئيس مجلس إدارة مركز سيمو بباريس، الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العذراء مريم والملاك رافائيل بدرافي بضواحي باريس.

وترأس الصلاة الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا قداس عيد الميلاد المجيد، وشاركه في الصلاة القس إبرام والقس أنجيلوس والشمامسة والشعب.

شارك في الاحتفال السفير علاء يوسف، والسفير القنصل العام تامر توفيق، ولواء بحري جورج نوصير ملحق وزارة الدفاع المصري في باريس، والقنصل نادين سامي، والقنصل محمد حسين، والوزير المفوض السيد فؤاد، والمستشار احمد الهرميل، والمشار أحمد الحفناوي، والدكتورة شاهندا عزت المستشار الثقافي في باريس، ومن مكتب وزارة الدفاع المصرية عميد محمد بكري، والعميد محمد مصطفى، والعقيد عادل باشا.

وكان قد استقبل الأقباط الرئيس السيسي بالأعلام فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح قداسة البابا تواضروس الثاني، والآباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي، وسط احتفاء شديد من المصلين والمشاركين في قُدَّاس عيد الميلاد المجيد.