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الثلاثاء 07 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. حماس: مستعدون للإفراج عن 34 رهينة.. ومكتب نتنياهو: الحركة لم تقدم قائمة بالأسماء

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الثلاثاء 7 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يشهد احتفالية عيد الميلاد المجيد
الرئيس: الوحدة الوطنية راسخة.. وصلابة المجتمع المصري الدرع الحامية لهذا الشعب العظيم
رسائل البابا تواضروس الثاني لـ "أصحاب القلوب الدافئة"
حماس: مستعدون للإفراج عن 34 رهينة.. ومكتب نتنياهو: الحركة لم تقدم قائمة بالأسماء
إسرائيل تحذر جنودها من وسائل التواصل الاجتماعي
داليا عبد الرحيم تحذر في "الضفة الأخرى": التنظيمات الإرهابية تطور من تكتيكاتها وتعيد توجيه عملياتها

السيسي البابا تواضروس حماس نتنياهو