اقرأ غدًا في "البوابة".. حماس: مستعدون للإفراج عن 34 رهينة.. ومكتب نتنياهو: الحركة لم تقدم قائمة بالأسماء

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الثلاثاء 7 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يشهد احتفالية عيد الميلاد المجيد

الرئيس: الوحدة الوطنية راسخة.. وصلابة المجتمع المصري الدرع الحامية لهذا الشعب العظيم

رسائل البابا تواضروس الثاني لـ "أصحاب القلوب الدافئة"

حماس: مستعدون للإفراج عن 34 رهينة.. ومكتب نتنياهو: الحركة لم تقدم قائمة بالأسماء

إسرائيل تحذر جنودها من وسائل التواصل الاجتماعي

داليا عبد الرحيم تحذر في "الضفة الأخرى": التنظيمات الإرهابية تطور من تكتيكاتها وتعيد توجيه عملياتها