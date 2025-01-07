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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين الكنائس أثناء قداس عيد الميلاد

مدير أمن بورسعيد
مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين الكنائس أثناء قداس عيد الم
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تفقد اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، قوات تأمين الكنائس أثناء قداس عيد الميلاد المجيد.

 

مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين الكنائس أثناء قداس عيد الميلاد

 

بالصور.. مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين الكنائس أثناء قداس عيد الميلاد

 

وشدد مدير أمن بورسعيد على رجاله، خلال اطمئنانه على تمركزات القوات وتنفيذ خطط تأمين الكنائس، باليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه، مع مراعاة قواعد حقوق الإنسان، موجها بمساعدة الإخوة المسيحيين على التوجه للكنائس بكل يسر.

كما وجه مدير أمن بورسعيد التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ملتقطا معهم عدد من الصور التذكارية، في ظل أجواء من السعادة والسرور.

وتكثف قوات مديرية الأمن من تواجدها بمحيط الكنائس فضلا عن انتشار الدوريات الأمنية بكافة الأحياء، وانتشار رجال المرور لمنع التكدس المروري وضمان السيولة المرورية ووصول الأخوة المسيحيين بسهولة ويسر إلى الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد المجيد.

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