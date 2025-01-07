بحضور الرئيس السيسي.. رئيس جامعة سوهاج يشارك الأقباط قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الأخوة الأقباط بقداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية “ميلاد المسيح” بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي ترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونخبة من كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومجموعة من الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة.

وأشاد النعماني، بكلمة الرئيس السيسي والتي أكد فيها ان مصر ستظل دومًا منارة للتعايش والوحدة والمحبة بين أبنائها والتي تزاد يومًا بعد يوم وهي السبيل لحماية الوطن، لافتًا إلى أن مصر بأبنائها تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل واعد، تطلعنا إليه منذ زمن بعيد، داعيا الله عزوجل أن يكون العام الجديد عامًا سعيدًا علي مصر وشعبها وقائدها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها الوطنية بخير وأمن وأمان واستقرار مرفوعة رايتها في الأعالي دومًا بشعبها المخلص بجميع طوائفه.

ووجّه النعماني بإسم إدارة الجامعة والهيئة التدريسية والعاملين والطلاب أسمى آيات الحب والتقدير لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى الأخوة الأقباط شركاء الوطن، معربًا عن إعتزاز الجامعة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثانى، متمنيًا ان يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والإستقرار.

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