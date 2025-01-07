محافظ الفيوم يزور الكنائس ودير الأنبا إبرام لتقديم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على رأس وفد من الأجهزة التنفيذية والشعبية والأمنية، بزيارة الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية، وزيارة كاتدرائية الأنبا إبرام بدير العزب، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، واللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وكامل غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والعميد شريف عامر، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عرفة صبري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء المدن، ومديري العموم، ورجال الدين الإسلامي من الأزهر والأوقاف، وممثلي الأحزاب والنقابات.
خلال زيارة محافظ الفيوم، والوفد المرافق له، للكنيستين الكاثوليكية والإنجلية، كان فى استقبالهم، الأنبا توماس عدلي، مطران الفيوم والجيزة وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب فرانسيس وجدي راعي الكنيسة الكاثوليكية، والقس سمير يونان، راعي الكنيسة الإنجيلية بالفيوم، والقس ميلاد معوض راعي كنيسة المسيح بالفيوم، وعدد من القساوسة ورعاة الكنائس.
عقب ذلك قام محافظ الفيوم، والوفد المرافق له، بزيارة كاتدرائية الأنبا إبرام بدير العزب، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقبالهم الأنبا إبرام مطران الفيوم، ورئيس أديرتها، والقمص بولا عطية وكيل مطرانية الفيوم، والقمص بولا النقالوني وكيل المطرانية، والنائب أيمن شكري عضو مجلس النواب، وعدد من القساوسة ورعاة الكنائس.
أعرب محافظ الفيوم، عن خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط، أبناء الوطن، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ناقلًا إليهم تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا أن المصريين جميعًا تجمعهم أواصر المحبة والأخوة منذ فجر التاريخ، لا فرق فى ذلك بين مسلم ومسيحى، لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معًا على تنمية واستقرار البلاد.
وقال محافظ الفيوم: إن قوة وعبقرية الشعب المصري، تظهر فى تنوعه واختلافه، ونحن مع تنوعنا نستقبل الأعياد بالسعادة والفرح والمحبة وتبادل الزيارات، لافتًا إلى التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها دول العالم، مشيرًا أن وحدتنا والتفافنا حول بلدنا العزيزة مصر وقيادتها السياسية، هو الملاذ الآمن لتجاوز هذه الفترة العصيبة التي ألقت بظلالها على الجميع، مؤكدًا أن معدن المصريين الأصيل يظهر في المواقف الصعبة وأوقات الشدائد.
وأكد "الأنصاري"، إن ما يحدث في مصر من إنجازات واستقرار ومشروعات تنموية عملاقة، بفضل مجهودات القيادة السياسية والحكومة المصرية، لا ينكره إلا حاقد أو جاهل، معربًا عن كامل سعادته لدفء المشاعر بين المسلمين والأقباط في كافة المناسبات، داعيًا الله عز وجل أن يُديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والإستقرار في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.