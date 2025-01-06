نجم الزمالك الأسبق عن الجزيري: اللي يبيع ويشتري فينا لازم يرحل

انتقد أحمد عبدالحليم، نجم نادي الزمالك السابق، تصرفات التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مع إدارة النادي.



وقال عبدالحليم، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "اللي يبيع ويشتري في نادي الزمالك، يرحل، وسيف الجزيري لم يؤدي مع الزمالك في الموسم الحالي، ولا يصح أن يبيع ويشتري في النادي في هذا التوقيت".



وتابع: "سيف الجزيري، كان عليه أن يطلب من وكيله عدم الضغط على الزمالك، لأنه يعلم الظروف التي يمر بها النادي".

وأوضح: "الزمالك دائما يمر بظروف صعبه، لا يتحمل أحد، وجمهور الزمالك هو السند الرئيسي للنادي وأشفق على الإدارة بسبب الازمات التي يمر بها النادي، وأتمنى أنهم يكونوا قادرين على حل تلك الإمور".