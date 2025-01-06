رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال الميلاد بكنيسة مصر الجديدة

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، الذي أقيم مساء اليوم الاثنين في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة، ولفيف من قيادات الطائفة الإنجيلية، وعدد من القيادات الدينية الإسلامية، وشخصيات عامة.

وفي كلمته خلال الاحتفال، قال الدكتور القس أندريه زكي: "نصلي من أجل أمن وأمان بلادنا، ونصلي من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية، ومن أجل العيش المشترك الذي يعد صمام الأمان لمجتمعنا. ونصلي أيضًا من أجل جيشنا وشرطتنا، ومن أجل اللاجئين حول العالم، شاكرين الله على بلادنا التي تواصل مواجهة التحديات بثبات. إن العيش المشترك هو أساس الاستقرار والوحدة التي تجمعنا جميعًا".

وتخلل الاحتفال فقرات مميزة من الترانيم الميلادية التي أضفت أجواء من الفرح والسلام على جميع الحضور.

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