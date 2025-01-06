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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بحضور نجوم الفريق.. بيراميدز يستضيف مبادرة لدعم الأطفال ذوي المهارات الخاصة

مبادرة بيراميدز لتطوير
مبادرة بيراميدز لتطوير مهارات الأطفال ذوي المهارات الخاصة
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نالت مبادرة نادي بيراميدز، لتطوير مهارات الأطفال ذوي المهارات الخاصة، ومراكز التخاطب بمختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة إشادة كبيرة، في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه النادي والشركة للدور المجتمعي.
واستضاف نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية وعلى مدى أسبوع كامل، مبادرة جسور أمل القابضة، التي شهدت فعاليات ترفيهية ورياضية، للأطفال من أجل مساعدتهم على الاندماج داخل المجتمع، مع منحهم شهادات المشاركة في المبادرة، وهدايا رياضية، أسعدت الجميع.
وحرص نادي بيراميدز على أن يحضر أطفال المبادرة مباراة نادي بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بالدوري، والنزول مع اللاعبين في موقف نال إشادة الجميع، خاصة وأن النادي والشركة القابضة يعطون الدور المجتمعي أهمية بالغة.
وشهدت أيام الفعاليات الترفيهية والرياضية حضور المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، الذي شارك الأطفال فرحتهم، وكذلك نجوم الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني، والذين حرصوا على المشاركة في الفعالية، والاحتفال مع الأطفال لإدخال السعادة على قلوبهم.

نادي بيراميدز مبادرة نادي بيراميدز تطوير مهارات الأطفال ذوي المهارات الخاصة