ميلان يعادل رقم الإنتر في السوبر الإيطالي ويقترب من اليوفي

عادل فريق إيه سي ميلان الإيطالي عدد ألقاب فريق انتر ميلان، ببطولة السوبر الإيطالي، بعد أن انتصر عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم بينهما اليوم، على ملعب الأول بارك بالعاصة السعودية الرياض.

فوز ميلان بالسوبر الإيطالي اليوم على حساب انتر ميلان رفع رصيده إلى 8 ألقاب وهو نفس عدد ألقاب الانتر، وبفارق بطولة واحدة عن اليوفنتوس صاحب التسعة ألقاب.

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات لقاء السوبر الإيطالي اليوم، وجاء الهدف الأول عن طريق لاواتارو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول ليضع فريقه بالمقدمة.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف انتر ميلان الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والأربعين عن طريق الإيراني مهدي طارمي، قبل أن ينجح ميلان في العودة إلى المباراة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية والخمسين عن طريق ثيو هيرنانديز.

وقبل النهاية بعشر دقائق، وبالتحديد في الدقيقة الثمانين، نجح ميلان في إدراك التعادل عن طريق كريستيان بوليسيتش لتشتعل المباراة، حتى تكتمل الريمونتادا التاريخية بهدف ثالث للميلان عن طريق إبراهام في بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، ويقتنص ميلان اللقب الغالي.