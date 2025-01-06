رمضان السيد: الأهلي لم يقصر مع معلول.. والموسم الحالي الأخطر في تاريخ النادي

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن الإدارة لم تقصر مع التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال رمضان السيد، في تصريحات تلفزيونية: "إدارة الأهلي لم تقصر مع علي معلول، ومنحته حقه، وحصل على قيمه عقده رغم إصابته ووضعه في قائمة الانتظار".

وتابع: "من غير اللائق الادعاء بأن الأهلي، غدر بمعلول، وهذا غير صحيح، والموسم الحالي من أخطر المواسم في تاريخ الأهلي، ولازم يكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة في المباريات".

وواصل: "في حالة عدم تدعيم الأهلي، صفوفه بشكل جيد في شهر يناير، سيتأثر بشكل كبير، والأهلي لم يقصر مع علي معلول، وهو يستاهل وسبق للعديد من النجوم في العالم أن يتم الاستغناء عنه".

وأردف: "معلول نجم من نجوم الأهلي، وظروف الإصابة شئ طارئ لا دخل للإدارة فيها، وهناك مشكلة في الجبهة اليسرى في الوقت الحالي، ويجب مشاركة كريم الدبيس، وتواجد يحيى عطية الله على مقاعد البدلاء".

وشدد: "من الطبيعي أن الباك اليمين والشمال في الأهلي، يقوما بأداء الأدوار الهجومية بشكل مميز، وخالد عبدالفتاح ممكن نقعد مباراة كاملة بدون عرضية وحيدة، ويجيب أن تكون الجبهة اليسرى قوية لأن الأهلي يلعب على المكسب".