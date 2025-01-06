مسابقة الإذاعة المدرسية.. "حافظ عبدالعزيز التجارية" تفوز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية - الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية (إدارة الصحافة والإعلام التربوي)، وذلك استكمالاً لتصدر صحافة الفيوم المشهد الأول دائماً وحصولها علي العديد من المراكز الأولي علي مستوي الجمهورية في المسابقات .

مسابقة الإذاعة المدرسية التربية الخاصة للعام الدراسي 2025/2024م

شاركت مديرية التربية والتعليم (توجية عام الصحافة والإعلام التربوي) في مسابقة الإذاعة المدرسية علي مستوي الجمهورية بحضور لجنة تحكيم الوزارة، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.



حصد طلاب مدرسة النور للمكفوفين - إدارة غرب الفيوم المركز الخامس علي مستوي الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية للتربية الخاصة للعام الدراسي 2025/2024م ، حيث شارك عدد 7 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين بغرب الفيوم ، وهم

1. الطالبة منه الله محمد صلاح

2.الطالبة شروق سيد عبد المنعم

3.الطالب حمزه عادل عطيه

4.الطالب عمرو محمد محمود

5.الطالب محمد عويس السيد

6.الطالب يوسف محمد رمضان

7.الطالبة رانيا يحي عبد الله

وفي مسابقة الإذاعة المدرسية للتعليم العام، فاز طلاب مدرسة حافظ عبدالعزيز التجارية التابعة لإدارة إطسا التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسة ، بمشاركة عدد 8 طلاب ، وهم (ملك طارق نجاتي - يمنى خالد ريان - شهد رمضان مخلوف - شروق أحمد سيد - داليا أحمد صايم - وائل جمعة - أحمد محمد عبدالبديع).

كما فاز مشرفي مسابقة الإذاعة المدرسية بمدرسة حافظ عبد العزيز التجارية المشتركة إدارة اطسا التعليمية على المركز الثالث علي مستوي الجمهورية فى مسابقة الإذاعة المدرسية، وفاز مشرفي مدرسة النور للمكفوفين بغرب الفيوم بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك حرصاً من مدير تعليم الفيوم علي تنمية المهارات واكتشاف المواهب لدي الطلاب لتحقيق منتج تعليمي متميز في جميع المجالات

ارسل الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة، برقية تهنئة الي الطلاب الفائزين وذلك لحصولهم علي مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية في مسابقة البرنامج الإذاعي وعلي الأداء المميز والتألق والابداع في البرنامج الإذاعي .

كما قدم خالص الشكر والتقدير الي لجنة الوزارة وإدارة الشؤون التنفيذية ممثلاً في هشام أبوعوف، مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، والدكتور محمد صلاح مدير إدارة الأنشطة بالمديرية ، وكذلك رسالة شكر وتقدير لتوجيه عام الصحافة ممثلاً في ناصر الحادقة والشكر موصول إلى موجهين الصحافة المدرسية وأخصائي الصحافة والمعلمين والمشرفين علي الطلاب.

مازال الابداع والتميز مستمر بتعليم الفيوم وتكاتفهم أيد واحدة في حب الوطن، وانجاز جديد يضاف إلى إنجازات مديرية التربية والتعليم.