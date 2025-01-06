الوفد: كلمة الرئيس بقداس الميلاد رسالة للعالم أن مصر هي أرض الأديان

قال المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة وتأكيده أن مصر دولة كبيرة تسع الجميع رسالة للعالم أجمع أن مصر هي أرض الأديان .

وأضاف "قورة" في تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته التي ألقاها بكاتدرائية السيد المسيح خلال تقديم التهنئة أن حجم الوعي الموجود عن المصريين جميعاً للتعامل مع كافة التحديات التي تتعرض لها البلاد او تحدث حولنا في دول العالم المختلفة.

وطالب عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد الجميع بضرورة الخوف على البلاد و التصدي للشائعات التي يحاول اعداء الوطن ترويجها لاحداث وقيعة بين أبناء مصر في محاولة منهم لاسقاط مصر ، مؤكداً على ان التعايش والتسامح بين المسلمين والاقباط في مصر والمحبة التي تظهر خلال الأعياد يقتل تلك الفتنة .

وشدد "قورة" على أن مصر دائما وابدا ما أثبتت أنها قادرة على تجاوز الصعوبات بفضل وحدة أبنائها وتلاحم شعبها وتضامنهم في جميع الأوقات، متمنيا أن يكون عام 2025 بداية لمرحلة جديدة من التنمية والازدهار لجميع أبناء الشعب المصريين.