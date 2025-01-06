البابا تواضروس: نشكر الرئيس السيسي على حفظ أمن مصر في عالم يسوده التوتر

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لحضوره إلى كاتدرائية ميلاد المسيح وتهنئته للأقباط بعيد الميلاد المجيد، لافتا إلى أن حضوره سبب بهجة وفرح للجميع، مقدما الشكر لكل المسئولين على جهودهم وتعبهم في حفظ أمن واستقرار مصر، في عالم يسوده التوتر والحروب، وأنه علينا أن نكون واحدا وأن نتجنب كل ما يجرح هذه الوحدة وأن نحافظ على بلادنا العظيمة والغالية، وأن كل بلاد العالم في يد الله ولكن مصر في قلب الله، ونحن على الدوام نصلي من أجل كل انسان في مسئولية ليعطي الله سلام وبركة وأن يديم هذه المحبة والسلام على أرض بلادنا.

وقال قداسة البابا تواضروس في عظته خلال القداس الإلهي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن فرحتنا بعيد الميلاد تزداد بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقديم التهنئة للجميع، وفي هذا المشهد الرائع تتجلي وحدة الشعب المصري وتماسكه الدائم.

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واستعدت كاتدرائية ميلاد المسيح لاستقبال الضيوف وحضور القداس، حيث تم وضع شجرة كبيرة لعيد الميلاد المجيد بمحيط الكاتدرائية، وتم وضع باقات الزهور وتزيين الممرات والطرقات داخل الكاتدرائية وخارجها، مع انتشار أعضاء فرق التنظيم والكشافة لتنظيم جلوس المصلين والضيوف.

وتعكس (الأيقونات) الموجودة داخل الكاتدرائية الفنون القبطية التي يتصدرها صورة القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية بالإضافة إلى عدد من صور القديسين.