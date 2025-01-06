الهيئة العليا للوفد تلغي قرار فصل البدوي من الحزب

ألغت الهيئة العليا لحزب الوفد قرار د. عبد السند يمامة بفصل رئيس الحزب السابق الملقب بكبير العائلة الوفدية الدكتور السيد البدوي والصادر أمس الأحد ٥ يناير بقرار من أغلبية الأعضاء و اعتباره كأن لم يكن.

وذكرت الهيئة العليا للوفد في قرارها “إنه إيمانا بأن حزب الوفد هو حزب مؤسسي، ضارب في جذور الحركة الوطنية المصرية وفي عمق تاريخنا السياسي، واستناداً إلى شرعية الهيئة العليا لحزب الوفد وفق لائحة نظامه الأساسي، و من منطلق اختصاصات الهيئة العليا دون غيرهما في حق النظر في فصل أعضاء الحزب، أو قياداته، قررنا نحن الموقعين أدناه إلغاء قرار رئيس حزب الوفد رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٥ والمتعلق بفصل الدكتور السيد البدوي شحاته رئيس الحزب الأسبق والذي ترأس حزب الوفد لدورتين متتاليتين في مرحلة هامة من تاريخ الوطن من عضوية حزب الوفد”.

ونص القرار على: اعتبار القرار وما ترتب عليه من آثار لاغياً من تاريخ إصداره لمخالفته لائحة الحزب الداخلية.

وقع القرار من أعضاء الهيئة العليا:

١)فؤاد بدراوي

٢) ياسر حسان

٣) طارق سباق

٤) د.خالد قنديل

٥)محمد عبد العليم داود

٦)محمد الفقي

٧)هالة الملاح

٨)ابرهيم صالح

٩)عبد الناصر خير

١٠)عباس حزين

١١)طارق تهامي

١٢) محمد الاتربي

١٣ ) كاظم فاضل

١٤) انور بهادر

١٥ ) السيد الصاوي

١٦) عادل التوني

١٧) محمد فؤاد عبدالمجيد

١٨) سمر عاطف

١٩) حماده بكر

٢٠) محمود طايع

٢١) اميمه عوض

٢٢) احمد انيس سراج الدين

٢٣) محمد بركات

٢٤) جمال شحاته

٢٥) د.صابر عطا

٢٦) محمد عبدالحواد فايد

٢٧) محمود سامي

٢٨) محمد الصياد

٢٩) جمال بلال

٣٠) عبد العزيز النحاس

٣١) محمد سويلم

وكان عبدالسند يمامة، رئيس الوفد قد أصدر قرارا بفصل السيد البدوي رئيس الحزب السابق أمس الأحد.