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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد.. صور

قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد
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شهدت كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، إقبالا كثيفا، مساء اليوم الاثنين، من الإخوة الأقباط لتأدية قداس عيد الميلاد المجيد وسط أجواء من الفرحة والبهجة بقدوم العيد.

 

قداس عيد الميلاد المجيد في بورسعيد 

 

بالصور.. قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد

 

وترأس إقامة القداس كبار كهنة كنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد وهم: القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمي، والقس بيشوي مجدي، بجانب حضور  عدد كبير من رعية الكنيسة.

وأتسم طقس قداس العيد بطابع من الألحان والنغمات الخاصة بتلك المناسبة، في الوقت الذي ظهرت الكنيسة بمظهر مميز حيث الزينة و والإضاءة بجانب "المزود" وهو مجسم لتجسيد ميلاد السيد المسيح والتي حرص جميع الحضور على التقاط الصور التذكارية بجوارها. 

وأرتدى العديد من أطفال شمامسة كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد الملابس الخاصة بهم، وقاموا بأداء القداس والصلوات في أجواء من الفرحة وبدوا في زيهم الأبيض أشبه بالملائكة.  

وفي سياق متصل، كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها في شوارع المحافظة، فضلا عن نشر دوريات متحركة تجوب الشوارع بمحيط كنائس المحافظة، إضافة إلي تكثيف حملات المرور لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق، كما نشرت إدارة الإسعاف سيارات الإسعاف بالطرق السريعة والشوارع الرئيسية، فضلا عن تواجدها بمحيط الكنائس وذلك ضمن خطة المحافظة لتأمين قداس عيد الميلاد.

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