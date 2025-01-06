رئيس تحرير "البوابة نيوز" تشارك بقداس عيد الميلاد المجيد

شاركت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة نيوز، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، في قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونقلت رئيسة تحرير البوابة نيوز، تهنئة الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة البوابة نيوز ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس ولندن، لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة العيد المجيد.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية زار مساء اليوم الاثنين، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني وللمصريين المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، حيث يصلي قداسة البابا قداس العيد في الكاتدرائية ذاتها.

واستقبل قداسة البابا الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة فخامة الرئيس السيسي على البوابة الرئيسية للكنيسة الكبرى التي تجرى فيها الصلوات، ثم توجه الموكب إلى داخل الكنيسة، وسط ترحاب بالغ من قبل المصلين الذين عبروا عن سعادتهم برئيسهم الذي يحرص كل عام على المجيء لمشاركتهم الاحتفال بالعيد وتهنئتهم، وبادلهم الرئيس من جهته التحية، وصافح العديد من المصلين طوال سيره في الممر الرئيسي للكنيسة.

وفي كلمته قدم الرئيس التهنئة للحاضرين ولكل المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقال: "كل عام وأنتم طيبون، وقداسة البابا بخير وسلام، وكلنا إن شاء الله بخير وسلام".

وأضاف: "أنا أتابع كل الأمور وكل ردود الأفعال، والقلق الذي ربما يكون مبررًا ومشروعًا"، وأضاف أن القلق كان موجودًا في السنين الماضية أيضًا".

ولفت الرئيس إلى أن الله موجود وليس هناك أمر في العالم يحدث إلا بأمره، ونحن جميعًا مؤمنون بالله، وأن محبة المصريين لبعضهم البعض تعد قوة تحمينا، مشددًا على أن مخزون ورصيد وحجم المحبة بين المصريين يزيد يومًا بعد يوم.

وأكد الرئيس السيسي أن حجم الوعي والفهم الموجود عند المصريين كبير جدًا مما يجعلهم مدركين الأوضاع جيدًا ومستعدين أن يتعاملوا مع أي أمر سواء داخل مصر أو خارجها.

وقال: "نحن كدولة، وأنا كإنسان مسؤول عنكم كنت دائمًا أتعامل مع كل الأمور بشرف وأمانة ونزاهة، فلم نلوث أيدينا بدم أحد ولا بأموال الناس".

واختتم الرئيس حديثه بالتأكيد على ما كان قد قاله قبلًا عن مكانة قداسة البابا تواضروس لدى فخامته: "قداسة البابا له مكانة كبيرة في قلبي واحترام كبير، ربنا يحفظه ويحميه ويحميكم".