رفع درجة الاستعداد بشمال سيناء تزامنا مع أعياد الميلاد

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ، اليوم الإثنين ، تفاصيل خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار تكثيف الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية خلال فترة الأعياد بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المصرية ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة؛ اليوم ؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية لتنفيذ خطة التأمين الطبي؛ بحضور الدكتورة اينا سلام مدير إدارة الرعاية الأساسية ، والدكتور ايمن صلاح ، مدير إدارة الحوكمة ، والدكتور أحمد حسانين منسق عام القوافل الطبية العلاجية.

وأشار الدكتور أحمد ، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات المحافظة ، والتأكد من جاهزية كافة الأقسام الحرجة، وتواجد مديري المستشفيات، وتوافر الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته، وصلاحية مولدات الكهرباء وشبكات الأكسجين، وعدم وجود تجمعات لمياه الأمطار عند المستشفيات، مع تجهيز فرق الانتشار السريع للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

وأعلن وكيل وزارة الصحة عن انتشار فرق التأمين الطبي والفعاليات الصحية في جميع أنحاء المحافظة ، لتقديم الخدمات الطبية والتوعية للمواطنين في أماكن المتنزهات والتجمعات وفي الكنائس بالضاحية ووسط مدينة العريش.

واوضح الدكتور أحمد حسانين منسق عام القوافل توجيهات وكيل الوزارة بتوفير عددا من العيادات المتنقلة التابعة لإدارة القوافل العلاجية #، بجانب عمل المبادرات الرئاسية، بداية لتقديم الخدمات الطبية باماكن الاحتفال بأعياد الميلاد

وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة الطوارئ بديوان المديرية تعمل على مدار الساعة وتضم القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، والتأكد من سرعة وجودة الخدمة الطبية، خاصة في الحالات الطارئة، وحل أي مشكلة على الفور، حرصًا على تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.