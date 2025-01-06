تطوير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية لمساعدة غير القادرين بشمال سيناء

قال الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أن الخدمة الاجتماعية الطبية تعد ركيزة أساسية في أي نظام صحي متكامل، فهي تساهم بشكل كبير في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة غير القادرين. ومع تزايد التحديات الصحية والاجتماعية، أصبح تطوير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية ضرورة ملحة لضمان وصول الرعاية الصحية الشاملة إلى جميع أفراد المجتمع.

وأكد علي وكيل صحة سيناء تطوير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية ضرورة ملحة لضمان وصول الرعاية الصحية الشاملة إلى جميع أفراد المجتمع.

وأشار وكيل الوزارة أن الخدمة الاجتماعية الطبية ستلعب دورًا حيويًا في تقييم و تحديد الاحتياجات الصحية والاجتماعية للمرضى، وتوفير الدعم اللازم لهم مع بداية العام الجديد ٢٠٢٥ مما يساهم في تحسين حالتهم الصحية والنفسية.

وأكد الدكتور أحمد سنري تسهيل في الإجراءات لمساعدة المرضى في الإجراءات الإدارية جاء ذلك في لقاءه اليوم بمدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية بديوان عام المديرية.

من جانبه أوضح ابراهيم عبد الله مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية توجيهات وكيل الوزارة بتوفير التدريب المستمر للاخصائيين بإدارة الخدمة الطبية وعمل شراكة جديدة مع إدارة العلاقات العامة بعد تفعيلها للتيسير على المرضى مشيرا إلى إعفاء ٢٠٩ من المرضى غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية خلال ديسمبر ٢٠٢٤.