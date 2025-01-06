وكيل صحة سيناء في زيارة تفقدية لمتابعة تطوير مستشفى الشيخ زويد

أجرى الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، زيارة تفقدية لمستشفى الشيخ زويد المركزي.

تزامنا مع رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بشمال سيناء بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير وزارة الصحة والسكان المصرية ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ محافظة شمال سيناء وذلك لمتابعة سير العمل في المشروعات الجارية لرفع كفاءة المرافق الصحية بالمستشفى.

وقد تفقد وكيل وزارة الصحة اثناء الزيارة اقسام الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، ألاقسام الداخلية ، الصيدلية.

وأوضح وكيل الوزارة ان الزيارة تهدف إلى التأكد من سير العمل والاطمئنان على جاهزية الأطقم الطبية تزامناً مع رفع درجة الاستعداد باحتفالات أعياد الميلاد وكذلك متابعة تنفيذ مشاريع التطوير.والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وذكر فتحي عثمان أخصائي صحة المجتمع أن هذه الزيارة تؤكد على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الصحة والسكان المصرية لتطوير القطاع الصحي، ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الشيخ زويد.