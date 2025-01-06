إطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للنشء بــ"شمال سيناء" في دورته الثالثة

اطلقت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء "ادارة تنمية النشء"، تحت شعار « بناء جيل » ، فعاليّات المؤتمر الوطني القمي علي مستوي المحافظة للنشء بمركز شباب مدينة العريش، الذي يمثل حدثًا سنويًا مهمًا يعزز من بناء الوعي ، ويساهم في تسليط الضوء على الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة ، تحت شعار « بناء جيل » ، بحضور 200 مشاركا ، الذي تنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشء في دورته الثالثة بمحافظات الجمهورية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، بحضور ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، وعبد المقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء بالمديرية.

وشملت الفعاليات عددًا من المُحاضرات والورش التدريبية، اللازمة لصقل بناء شخصية النشء ، والتي تؤهلهم إلى المشاركه في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية ، ودعم قدراتهم النشء وتمكينهم علي المهارات القيادية ، تكوين مجموعات قادة من المجتمع المصري من النشء بالمحافظات المختلفة والسعي لبناء وعي وثقافة النشء بصورة إيجابية وصحيحة "

واكد "حسن عبد الوهاب" أن وزارة الشباب والرياضة تأتي في مقدمة المؤسسات التي يُلقى عليها عبء بناء الوعي ، حيث إن بناء الوعي يكون بالاهتمام بتربية النشء وتأهيله، وتشكيل العقلية النقدية المنهجية، وترسيخ مبدأ الثقة بالنفس والثقة بالقيادة

والجدير بالذكر يهدف المؤتمر الوطني الثاني للنشء إلى تأهيل وتدريب عدد من النشء من الجنسين، بالمرحلة العمرية من 12 إلى 17 عامًا على مستوى المحافظة، بمجموعة من المهارات اللازمة لصقل بناء الشخصية، والتي تؤهلهم إلى المشاركة في الأنشطة العامة والمؤتمرات والدولية.