محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد ببنها

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء اليوم، في قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة بنها.

حضر القداس، الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والشيخ ياسر غياتي مدير مديرية الأوقاف بالقليوبية، والشيخ سعيد خضر مدير المنطقة الأزهرية بالقليوبية، وعدد كبير من القساوسة والشخصيات العامة والأهالي.

وأكد محافظ القليوبية خلال مشاركته في القداس على أهمية هذه المناسبة الدينية العظيمة، مشدداً على عمق الروابط الأخوية والتسامح التي تجمع بين المصريين جميعاً.

وأعرب عن خالص التهاني والتبريكات للأخوة الأقباط بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم دوام الصحة والسعادة والخير.

وقال المحافظ: "إن حضورنا اليوم في هذا الصرح الديني العظيم يؤكد على عمق اللحمة الوطنية ووحدة الصف المصري، وأننا جميعاً أبناء وطن واحد، وأننا نعمل جميعاً من أجل مصرنا الحبيبة".

وأضاف: "إننا في القليوبية نحرص على تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان، ونعمل على بناء مجتمع متماسك ومتكاتف، يعيش فيه الجميع في أمن وسلام".

من جانبه، أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بمشاركة المحافظ في الاحتفال بعيد الميلاد، مؤكداً أن هذا الأمر يعكس اهتمام الدولة بالشأن الديني، وحرصها على توحيد الصفوف وبناء مصر الحديثة.

كما أكد اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية على استمرار الأجهزة الأمنية في تأمين كافة الكنائس والمرافق الدينية، وتوفير كافة أسباب الأمن والأمان للمواطنين خلال الاحتفالات بالأعياد.

وفي ختام القداس، قام المحافظ بتقديم التهاني إلى المطران مكسيموس مطران بنها وقويسنا وإلى جموع المصلين، متمنياً لهم عيد ميلاد مجيد سعيد.

قداس عيد الميلاد بالقليوبية

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