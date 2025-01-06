رئيس الأسقفية يشارك في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

شارك اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى صلوات قداس عيد الميلاد لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمشاركة مجموعة من قساوسة الكنيسة وذلك بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قدم رئيس الأساقفة التهنئة لقداسة البابا وللشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يعم السلام والمحبة على جميع أنحاء البلاد.

وقال: نستقبل العام الجديد 2025 برجاء متجدد أن يكون عامًا مليئًا بالخير والبركة لوطننا الغالي، وأن نتحد جميعًا في بناء مستقبل مشرق تسوده المحبة والسلام.