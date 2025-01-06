ads
الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الأسقفية يشارك في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى صلوات قداس عيد الميلاد لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمشاركة مجموعة من قساوسة الكنيسة وذلك بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قدم رئيس الأساقفة التهنئة لقداسة البابا وللشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يعم السلام والمحبة على جميع أنحاء البلاد.

وقال: نستقبل العام الجديد 2025 برجاء متجدد أن يكون عامًا مليئًا بالخير والبركة لوطننا الغالي، وأن نتحد جميعًا في بناء مستقبل مشرق تسوده المحبة والسلام.

 

رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية قداس عيد الميلاد كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الادارية الجديدة المحبة