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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة سوهاج يتفقد الخدمات الطبية المقدمة بمحيط الكنائس

أثناء الإحتفال بعيد الميلاد المجيد..

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
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 قام منذ قليل، الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقه وفد طبي ضم كلا من  الدكتور عمر عبدالجابر مدير عام الطب العلاجي والدكتور محمود خلف مدير إدارة الرعاية الأساسية و الدكتور احمد الحلواني مدير إدارة الطؤاري والدكتورة مني عبدالناصر مدير إدارة الجودة والدكتور عبدالله جاد عضو إدارة الجودة و ا. أحمد عز مدير مكتب وكيل الوزارة ،  بتفقد  الخدمات الطبية بمحيط الكنائس و داخلها  للإطمئنان علي انتظام تقديم الخدمة و خدمات المبادرات الرئاسية و التوعية والتثقيف الصحي وخدمات الطؤاري  و ذلك ضمن إجراءات التأمين الطبي للإحتفالات و بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان و معالي اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج  بتكثيف تقديم الخدمات الصحية أثناء احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد و التأمين الطبي الكامل و توفير أوجه الرعاية الصحية للمحتفلين حيث تابع "دويدار" الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين أثناء الإحتفالات  بعيد الميلاد المجيد بمحيط مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأخميم وساقلتة و كنيسة مارجرجس  و كنيسة بيت الرحمة.

و إطمئن "دويدار" إلي الخدمات الصحية المقدمة و انتظام عمل الفرق  و تقديم خدمات المبادرات الرئاسية و الخدمات الطارئة و توافر الأدوية و المستلزمات بالعيادات المتنقلة و انتشار فرق التوعية والتثقيف الصحي لتقديم النصائح الصحية 
للمواطنين وجاء ذلك بحضور الدكتور باهر نعيم مدير عام طب الأسنان و الدكتور مايكل وديد مدير إدارة سوهاج الصحية.

وحرص دويدار،  أثناء تفقد الخدمات علي تقديم التهنئة للأخوة المسيحيين من المتواجدين و متلقي الخدمة الطبية  بمناسبة  عيد الميلاد المجيد داعياً المولي عز وجل  ان يعيد الأعياد على مصرنا الغالية بالخير والبركات، معرباً عن اعتزازه برباط المواطنة الوثيق الذي يجمع بين قلوب المصريين مسلمين ومسيحيين، مؤكداً اننا نسيج واحد ونعيش في حب ومودة دائماً معا . 
منوهاً ان تلك المناسبات والأعياد هي فرصة للتأكيد على متانة وقوة وعمق علاقة المحبة والتسامح التي تجمعنا تحت سماء هذا الوطن و مؤكدا أن مصر تعتبر نموذجا فريدا في وحدة النسيج الوطني و الذي مكنها دوما علي مر العصور من إحباط محاولات أهل الشر من النيل منها .

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