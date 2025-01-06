وسط تشديدات أمنية.. أسقف الفيوم والجيزة يترأس احتفالات أعياد الميلاد

احتفل الأقباط بكنائس محافظة الفيوم، بعيد الميلاد المجيد، مساء اليوم، وسط تشديدات أمنية، لتأمين صلاة العيد، وأقيمت الصلوات، والترانيم والألحان الفرايحي، التي تلائم المناسبة.

وترأس نيافة الحبر الجليل، الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، قداس العيد، بكنيسة القديس الأنبا إبرام، أسقف الفيوم والجيزة، بقرية العزب، بمركز الفيوم، بحضور لفيف من القسوس والقمامصة، والشمامسة، والأسر المسيحية.

وشارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، ومدير أمن الفيوم، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من القيادات الأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، ورجال الأزهر والأوقاف، ووكلاء الوزارات، وآخرين.

وتناولت عظة العيد، رسالة السيد المسيح، لنشر السلام، وألقى محافظ الفيوم، كلمة، أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بالعيد، وأنه هذا التلاحم يؤكد على وحدة الشعب المصري، وقدرته على مواجهة أي تحديات

وقدم الضيوف التهنئة، لمطران الفيوم، وآباء الكنيسة، واستكلمت صلوات القداس، حتى قبل منتصف الليل.

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