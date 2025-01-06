محافظة الجيزة مجهودات مديرية الطرق فى أول أسبوع لــ 2025.. صور

إطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على تقرير بمجهودات مديرية الطرق بالجيزة فى أول أسبوع بالعام 2025م تضمن نسب التنفيذ بأعمال الرصف والتدبيش والتطوير المنتهية بعدد من الطرق والمحاور إلى جانب انتهاء أعمال صيانة وإحلال عدد من الكبارى بنطاق المحافظة.



حيث أوضح التقرير إنتهاء المديرية من أعمال الإحلال ووضع طبقة الأساس والأرصفة والإزدواج بطرق (المنصورية بطول 3 كم ومتوسط عرض 28م، شبرامنت بطول 2,5 كم و وضع الطبقة الرابطة بطول 1,5كم).



كما شمل التقرير إنتهاء مديرية الطرق بالمحافظة من أعمال التدبيش والاحلال لتوسعة طريق ترعة الزمر وكذا وضع طبقة الأساس، وجارى صب الخرسانة لتركيب بلدورات الأرصفة وأعمال الإنارة.



وبحى الدقى تم الإنتهاء من وضع الطبقة السطحية بشارع حسين كمال وإزالة الأرصفة القديمة وتركيب الإنترلوك بشوارع (عبدالرازق محمد، الميثاق) وجارى الإنتهاء من تبليط منطقة روضة السودان.

كما تم الإنتهاء من أعمال رصف طريق كفر الجبل بحى الهرم.

وبنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر تم حرث طبقة الطريق المعيبة بإجمال أطوال 1,5 كم بعدد من الشوارع ورفع المخلفات وجارى تجهيز الأرصفة والبلدورات والإنترلوك وفرش طبقة الأساس .

وفيما يتعلق بأعمال الصيانة الدورية تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة لطرق ( ذات الكوم، أم دينار ) ورد الشئ لأصله بطريق الجزاية بمنشأة القناطر، وتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بطريق بشتيل بأوسيم.

بالإضافة لتركيب أسوار كوبرى مشاة محطة مترو فيصل وإستكمال باكيات أسوار كوبرى العمرانية والفواصل المعدنية لكوبرى الجيزة المعدنى.